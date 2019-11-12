Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü

6 saat önce

Güney Afrika'da şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle çöken evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da sel felaketi: 2 ölü, System.String[]

Güney Afrika'da şiddetini arttıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle çöken evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.


Güney Afrika'nın doğusu şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yıkılan evin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede birçok evi su bastığı belirtildi. Yetkililer, bölgede olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve şiddetli yağışların beklendiği konusunda uyarıda bulundu.


Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetmişti. - JOHANNESBURG

Güney Afrika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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