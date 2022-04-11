Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti

11.04.2022 15:20
Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncu, bir okul otobüsünü gasbetti.

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncu, bir okul otobüsünü gasbetti.

The South African'ın haberine göre, çok sayıda silahlı soyguncunun bulunduğu grup, Standerton bölgesinde 65 öğrenci taşıyan seyir halindeki bir okul servisine saldırdı.

Haberde, soyguncuların araçtaki öğrencileri indirdikten sonra otobüsü alarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Polisin, gasbedilen aracı bulmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da soyguncular okul otobüsünü gasbetti - Son Dakika


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