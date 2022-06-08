Batı Cape Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın ne için ateş açtığı henüz belirlenemedi.

Güney Afrika 'da bir süpermarkete girerek içeridekilere ateş açan silahlı saldırgan 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da süpermarkete giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika

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