Güney Afrika'da THY Ekibine Silahlı Gasp

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde hafta başında silahlı soyguncular tarafından değerli eşyaları gasbedilen Türk Hava Yolları (THY) ekibinin durumlarının iyi olduğu ve Türkiye'ye döndükleri bildirildi.

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde hafta başında silahlı soyguncular tarafından değerli eşyaları gasbedilen Türk Hava Yolları (THY) ekibinin durumlarının iyi olduğu ve Türkiye'ye döndükleri bildirildi.



Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta başında otelden havalimanına giden THY servisindeki personelin silahlı soyguncular tarafından hedef alındığını belirterek, "Şanssız bir hadiseydi. Ekibin değerleri eşyaları çalındı. Durumları iyi ve Türkiye'ye geri döndüler." dedi.



Uluslararası Suç Durdurucuları Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf Abramjee ise suç çetelerinin hedeflerini havalimanında belirlediklerini ve evlerine ya da otellerine kadar takip ettiğini söyledi.



Son iki haftada benzer 4 olay yaşandığını aktaran Abramjee, perşembe akşamı iki saldırı yaşandığını ve bir kişinin kolundan vurulduğunu kaydetti.

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