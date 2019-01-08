Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Tren Kazası: 2 Ölü

Güney Afrika'da Tren Kazası: 2 Ölü

2 saat önce

Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı.

Güney Afrika'da Tren Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'da tren kazası yaşandı. Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Trenin kalabalık olduğu saatte kazanın yaşandığı öğrenilirken, polis kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, "Şu andaki bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Acil Servis ekipleri trenin içinde mahsur kalan yaralılara ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Şehir hatları Sözcüsü Lillian Mofokeng, henüz bir açıklama yapmayacaklarını duyurdu. - PRETORIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Polis, Pretoria, Güney Afrika, 3. Sayfa
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