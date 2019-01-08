Güney Afrika'da Tren Kazası: 2 Ölü
2 saat önce
Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı.
Güney Afrika
'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria
'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'da tren kazası yaşandı. Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Trenin kalabalık olduğu saatte kazanın yaşandığı öğrenilirken, polis kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Polis
yetkilisi yaptığı açıklamada, "Şu andaki bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Acil Servis
ekipleri trenin içinde mahsur kalan yaralılara ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Şehir hatları Sözcüsü Lillian Mofokeng, henüz bir açıklama yapmayacaklarını duyurdu. - PRETORIA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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