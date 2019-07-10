Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
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Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı.
Güney Afrika Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:38 Kaynak: DHA
'da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, başkent Cape Town'un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı. Patlama anları ve sonrasında tankerin yandığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.
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