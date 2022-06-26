Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor

26.06.2022 20:02
Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması ESKOM işçilerinin grevi nedeniyle sık aralıklarla saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması ESKOM işçilerinin grevi nedeniyle sık aralıklarla saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

ESKOM'dan yapılan açıklamada, grevden dolayı 28 Haziran'a kadar günlük en az dörder saatlik kesintiler içeren planlı elektrik kesintileri olacağı belirtildi.

Firma, Güney Afrika'da sıklıkla elektriklerin kesilmesi nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Ülke genelinde hafta sonunda da sık aralıklarla saatler süren elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Afrika'nın önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden Güney Afrika'da, altyapı ve tedarik sorunları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

YORUMLAR
500
Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 20:18:53. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement