Güney Afrika'da yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor

Afrika'nın önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden Güney Afrika'da, altyapı ve tedarik sorunları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ESKOM'dan yapılan açıklamada, grevden dolayı 28 Haziran'a kadar günlük en az dörder saatlik kesintiler içeren planlı elektrik kesintileri olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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