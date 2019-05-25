Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da yeniden seçilen Ramaphosa görevine başladı

Güney Afrika'da yeniden seçilen Ramaphosa görevine başladı

2 saat önce

Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cvril Ramaphosa, yemin ederek görevine başladı.

Güney Afrika'da yeniden seçilen Ramaphosa görevine başladı, System.String[]
Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cvril Ramaphosa, yemin ederek görevine başladı. Yapılan genel seçimlerin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik olarak seçilen Afrika Milli Kongre Partisinin Başkanı Cyril Ramaphosa 6.Devlet Başkanı olarak bugün yemin etti. Cyril Ramaphosa'nın yemin töreni geleneklerin aksine, Başkanlık Sarayında değil Tshwane şehrinin en büyük stadyumu olan Loftus Versfeld Stadium stadyumunda yapıldı. Önemli bir milli olay olan Devlet Başkanlığı yemin törenine halkın katılmasına müsaade edildi. Devlet Başkanlığı yemin töreni için "Birlikte Demokrasiyi Kutlama: Daha iyi bir Güney Afrika için Büyüme ve Yenileme" teması kullanıldı. Devlet Başkanı Cvril Ramaphosa, ülkesi için vizyonu ve ne yapacağı konusunda bir konuşma yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
Güney Afrika, Afrika, Güncel
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