Güney Afrika'da yolsuzlukla suçlanan Sağlık Bakanı Mkhize istifa etti - Son Dakika

Güney Afrika'da, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'nin istifa ettiği bildirildi.

News 24'ün haberine göre, yolsuzluk yaptığına ilişkin bazı deliller elde edilen Bakan Mkhize, bugün Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya istifasını sundu.

Haberde, bu istifanın ardından Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın bu akşam yeni kabineyi açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.

Mkhize'nin yolsuzluk soruşturması

Mkhize hakkında, Digital Vibes firmasıyla Bakanlık arasında 2019-2020 yıllarında imzalanan iki hizmet alım anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Digital Vibes firmasının Mkhize'nin yakın çevresiyle bağlantılı olduğu ve Mkhize'nin de toplam 150 milyon Rand (yaklaşık 10 milyon 500 bin dolar) değerindeki iki anlaşmadan çıkar sağladığı iddia ediliyor.

Mkhize, aynı zamanda iktidar partisi içinde Ramaphosa'nın potansiyel rakiplerinden biri olarak görülüyor.