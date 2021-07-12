Güney Afrika'da Zuma'nın hapsedilmesi sonrası başlayan ayaklanma 4'üncü gününde - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmalar 4'üncü gününe girdi.

Bugün ülkenin KwaZulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde isyancılar tarafından çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Polis sözcüsü Albay Brenda Muridili'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Gauteng ve Kwazulu-Natal'da, yağma ve şiddet olaylarıyla ilişkili olduğu tespit edilen 219 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Durban kentinde bir cami kundaklandı

News24'ün haberine göre, ülkenin doğusundaki KwaZulu Natal Eyaleti'nin Durban kentinde Bridge City ve Gleenwood Village isimli alışveriş merkezleri bu sabah saatlerinde isyancılar tarafından yağmalandı.

Kentin Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Mayville bölgesinde bir caminin kundaklandığı öne sürüldü.

Pietermaritzburg kentinde ise Brookside isimli alışveriş merkezi yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

KwaZulu Natal'ın ana arterlerinden R74 otoyolu da isyancılar tarafından kurulan barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg'un şehir merkezinde birçok mağaza ve iş yeri ile Soweto bölgesindeki bir alışveriş merkezi yağmacıların saldırısına uğradı.

Ordu, olaylara müdahale etmeye hazırlanıyor

Hükümetten yapılan açıklamada, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinin, olayların bastırılmasında emniyet güçlerine destek olmak üzere göreve çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gauteng ve KwaZulu Natal bölgesinde konuşlandırılacak askerlerin sayısının ve görev süresinin sahadaki durum değerlendirmesinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar polislerin olayların bastırılmasında yetersiz kalması dikkati çekiyor.

Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Jacob Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

Kwazulu-Natal eyaletinde 9 Temmuz itibariyle Zuma'nın affedilmesi talebiyle gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Zuma taraftarı göstericiler Kwazulu Natal eyaletindeki N-3 karayolunda 33 kamyonu ateşe vermişti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamalarda, yaşanan şiddet olayları kınanmış, hukukun üstünlüğü ilkesi vurgulanmıştı.

Gösterilerin merkezi Kwazulu-Natal eyaleti

Zuma yanlısı ayaklanmanın merkezi Kwazulu-Natal eyaleti ülkenin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti de bu eyaletin sınırları içerisinde bulunuyor.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zulu halkı, Kwazulu-Natal eyaleti nüfusunun çoğunluğunu teşkil ediyor.

Eyalet sınırlarındaki Nkandla kenti ise Zulu kökenli eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın memleketi olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika'da 2009-2018'de Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Zuma, emniyet güçlerine 8 Temmuz'da Nkandla'da teslim olmuştu.