Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor - Son Dakika

- Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor

CAPE TOWN - Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından destekçileri protestolarına devam ediyor.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olarak, cezaevine gönderilmişti. Zuman'ın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, Kwazu Natal'dan Johannesburg'a kadar yayıldı.

Ulusal Ortak Operasyonel ve İstihbarat Teşkilatı (NatJOINTS) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 300 kişinin Güney Afrika'nın ekonomik başkenti Johannesburg'da M2 otoyoluna barikat kurduğunu belirtti. NatJOINTS, şiddet olaylarının başlamasında bu yana 62 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

Johannesburg Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, dün gece Alexandra ve Jeppestown'da yağma olayları yaşandığı aktarıldı. Protestocuların, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın dün yaptığı sükunet çağrısına rağmen ellerinde sopalar ile Johannesburg'un merkezine doğru yürüdüğü ve Kwazu Natal'da bazı araçları ateşe verdiği görüldü.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.