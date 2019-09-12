Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'daki 200'e yakın Nijeryalı ülkesine döndü
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Güney Afrika'daki 200'e yakın Nijeryalı ülkesine döndü

2 saat önce

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalılar başta olmak üzere Afrika kökenli yabancılara yönelik saldırıların ardından 200'e yakın Nijeryalı ülkesine döndü.

Güney Afrika'daki 200'e yakın Nijeryalı ülkesine döndü, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalılar başta olmak üzere Afrika kökenli yabancılara yönelik saldırıların ardından 200'e yakın Nijeryalı ülkesine döndü.

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı (NIDCOM) Abike Dabiri-Erewa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Johannesburg'daki havaalanında yaklaşık 15 saat bekletilen 189 Nijeryalının ülkesine döndüğünü belirtti.

Dabiri-Erewa,"İlk kafile olarak 313 kişi bekleniyordu fakat kayıt sıkıntısı nedeniyle sadece 189 kişi ülkeye giriş yapabildi." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da yaşanan şiddet olayları sonrası 640 Nijeryalının ülkesine dönmek için başvurduğunu aktaran Dabiri-Erewa, bu ülkede kalan diğer vatandaşların da yakında tahliye edileceğini aktardı.

Güney Afrika Nijeryalılar Birliği (NUSA) verilerine göre, ülkede 800 bin Nijeryalının yaşadığı tahmin edilirken, Güney Afrika İstatistik Ofisi ve Birleşmiş Milletlere (BM) göre yaklaşık 30 bin Nijeryalı bulunuyor. Nijeryalıların birçoğu kayıt dışı olduğu için tam rakam tespit edilemiyor.

Ülkede iki hafta önce yabancılara yönelik saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylar esnasında ülkenin en büyük şehirlerinden Johannesburg'da yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.

Güney Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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