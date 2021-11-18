Güney Afrika'daki "akaryakıt sızıntısı" penguenlerin hayatlarını tehdit edebilir - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti kıyılarında arızalanan bir tanker gemisinden sızan onlarca litre akaryakıtın, başta penguenler olmak üzere çok sayıda kıyı kuş türünün hayatını tehlikeye sokabileceği bildirildi.

Eastern Cape eyaletindeki Algoa körfezinde dün meydana gelen olayda, Hırvatistan bandıralı MV Solin isimli bir tankerde yaşanan arıza sonucu yaklaşık 80 litre akaryakıt denize karıştı.

Güney Afrika Deniz Güvenliği Otoritesi (SAMSA), ekiplerinin sızıntıya karşı yoğun çevreleme ve temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü ancak sızan akaryakıtın sahillere ulaşması tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfından (SANCCOB) yapılan açıklamada ise akaryakıtın kıyılara ulaşmasının, bölgede yaşayan penguenler ve diğer kıyı kuş türleri üzerinde yıkıcı etkisi olacağı belirtildi.

Açıklamada, sızıntının yaşandığı bölgenin yakınlarda bulunan ve Afrika penguenlerinin ana üreme merkezi kabul edilen St. Croix adasına ulaşmasından endişe edildiği bildirildi.

Bölgedeki penguen nüfusunun 2014'ten beri yüzde 70 azaldığına dikkat çekilen açıklamada, burada yaşayan penguenlerin nesillerinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.