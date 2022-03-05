Güney Afrika'daki Almanya Büyükelçiliğinden Rusya'nın "Nazi söylemine" tepki - Son Dakika
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Güney Afrika'daki Almanya Büyükelçiliğinden Rusya'nın "Nazi söylemine" tepki

05.03.2022 22:35
Güney Afrika'daki Almanya Büyükelçiliğinden Rusya'nın "Nazi söylemine" tepki

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Güney Afrika'daki Almanya ve Rusya büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Güney Afrika'daki Almanya ve Rusya büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi.

Almanya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği ile Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği arasında Twitter üzerinden tartışma yaşandı.

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği, Güney Afrikalıların gönderdiği destek mektuplarına teşekkür ederek, "Desteğinize minnettarız ve 80 yıl önce olduğu gibi Rusya, Ukrayna'daki Nazizm ile savaşıyorken bugün bizimle olmaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz." paylaşımı yaptı.

Almanya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamayla Rus Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki göstererek, "Üzgünüz ama buna sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığının "masum çocuk, kadın ve erkekleri kendi çıkarları için katletmekten başka bir şey olmadığı" belirtildi.

Nazilerin çok iyi tanındığı vurgulanan açıklamada, Rusların yaptığının "kesinlikle Nazilerle savaş olmadığı" ifade edildi.

Paylaşımlar binlerce kez retweet edilirken, çok sayıda Güney Afrikalı da yazılanlara yorumda bulundu.

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Güney Afrika, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'daki Almanya Büyükelçiliğinden Rusya'nın 'Nazi söylemine' tepki - Son Dakika


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