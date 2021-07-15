Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 117'ye yükseldi - Son Dakika

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan şiddet ve yağma olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi. Şiddet ve yağma olaylarının ise önceki günlere göre azaldığı görüldü.

Devlet Başkanlığı Bakan Vekili Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, Kwazu Natal eyaletinde 91, Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletinde ise 26 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ntshavheni, protestoların başından bu yana 2 bin 203 kişinin ise gözaltına alındığını belirterek, güvenliği sağlamak için sokağa konuşlandırılan asker sayısının ise 10 bine çıkarıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, "Gördüğümüz şiddetin doğasından, suçluluğun doğasından endişelenmeliyiz. Güney Afrika ekonomisi pandeminin kötü etkilerinden kurtulmaya yeni başlıyordu, bu ekonomik büyümemizi daha da tersine çevirecek" dedi.

Güney Afrika'da halkın yarısı resmi yoksulluk sınırının altında yaşarken, işsizlik oranı ise Covid-19'un etkisiyle 2021'in ilk üç ayında yüzde 32,6 ile rekor seviyeye ulaştı. - CAPE TOWN