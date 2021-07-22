Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi - Son Dakika

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 337'ye yükselirken, hapiste bulunan Zuma'ya kardeşinin cenazesine katılması için 1 günlük izin verildi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda can kaybı 337'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Bakan Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, ülkede başlayan yağma ve şiddet olaylarında KwaZulu-Natal eyaletinde 258, Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletinde ise 79 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Ntshavheni, ülkedeki şiddet ve yağma olaylarının bastırıldığını ve söz konusu iki eyalette istikrarın sağlandığını açıklarken, polisin eyaletlerde "temizlik operasyonlarına" devam ettiğini aktardı.

Zuma'ya 1 günlük cenaze izni

Mahkemeye itaatsizlik nedeniyle hapiste bulunan Zuma'ya, kardeşinin cenazesine katılması için 1 günlük mazeret izni verildi. Yaklaşık 15 ay hapis cezası alan Zuma'nın izin başvurusunun, kısa süreli ve düşük riskli olarak sınıflandırılmış bir mahkum olması nedeniyle onaylandığı bildirildi. Dışarıda hapishane üniforması giymesinin gerekli olmadığına karar verilmesi sonucu Zuma cenazeye koyu renk bir takım elbise ve beyaz gömlekle katıldı. Cenazenin gerçekleştirildiği bölgede askerler devriye gezerken, yol boyunca çok sayıda polis ve asker aracı konuşlandırıldı.

Bakan Ntshavheni öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Zuma'ya kolluk kuvvetleri tarafından desteklenen ıslah memurları eşlik etti ve konuştuğumuz gibi Estcourt cezaevine geri döndüğünü teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

(İHA)