Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 253'e yükseldi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiği bildirildi.

KwaZulu Natal Eyaleti Sağlık Yürütme Konseyi Üyesi Nomagugu Simelane, basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 253 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekare başı 300 milimetreye ulaşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü, ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu.

Kara Yolu Taşımacılığı Derneğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika Meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'da Durban kenti çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı son 24 saatte 300 milimetreye ulaştı.

KwaZulu Natal eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, bu yağışların ülke tarihinin en şiddetli yağışlarından olduğu ifade edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, üst düzey hükümet görevlileriyle bugün afetten etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Ramaphosa, hükümetin sel felaketinden etkilenen ailelere yardım sağlayacağını belirterek "Bu felakette yalnız değilsiniz. Size elimizden gelen her şekilde yardımcı olacağız." dedi.