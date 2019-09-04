Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki
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Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

4 saat önce

Senegalli ressam Boubou Niang'ın eline aldığı küçük Afrika haritasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "kırmızı" ile göstermesi Senegalli ressam Boubou Niang'ın yere döktüğü kırmızı boyayı tüm kıtaya bulaştırması Senegalli ressam Boubou Niang'ın gözü yaşlı Nelson Mandela tablosu yapması Ünlü...

Senegalli ressam Boubou Niang'ın eline aldığı küçük Afrika haritasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "kırmızı" ile göstermesi

Senegalli ressam Boubou Niang'ın yere döktüğü kırmızı boyayı tüm kıtaya bulaştırması

Senegalli ressam Boubou Niang'ın gözü yaşlı Nelson Mandela tablosu yapması Ünlü insanları özdeşleştirdiği nesnelerle resmeden Senegalli genç sanatçı Boubou Niang, Güney Afrika'da Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddete (zenofobi) tepki olarak gözü yaşlı Nelson Mandela tablosu yaptı.

Niang, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eline aldığı küçük Afrika haritasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "kırmızı" ile gösterdi, yere döktüğü boyayı tüm kıtaya bulaştırdı.

Boyayı yaydığı Afrika kıtasını fırça gibi kullanarak gözü yaşlı bir Mandela tablosu çizen Niang, önlem alınmazsa şiddet ve nefretin tüm kıtayı saracağı mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump'ı klozetle resmetmişti

Niang daha önce de fırça yerine klozet kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın tablosunu çizmişti.

Nelson Mandela, Güney Afrika, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:55 Kaynak: AA
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