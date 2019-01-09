Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'daki Tren Kazasıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Güney Afrika'daki Tren Kazasıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

1 saat önce

Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 620 kişi yaralandı.

Güney Afrika'daki Tren Kazasıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi, System.String[]
Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 620 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bulunan Mountain View istasyonunda iki trenin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 620 kişi yaralandı. Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng, Mabopane kasabasından Pretoria'ya giderken kaza yapan iki trenin toplamda 800 kişi taşıdığını söyledi.

Bölgeyi ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Blade Nzimande, çok üzüldüğünü ifade etti. Nzimande, kablo hırsızlığının sinyalizasyon sisteminin arızalanmasına yol açtığını ve tren operasyonlarının yanlış haberleşmeye yol açan manuel yetkilendirmeye geçmesini zorladığını söyleyerek, "Güvenlik için bu kadar para harcamamıza rağmen hala kablo hırsızlarımız var" dedi. Nzimande ayrıca, Güney Afrika Yolcu Demiryolu Ajansı (PRASA) ve ülkenin Demiryolu Güvenliği Düzenleyicisinden birkaç gün içinde güvenlikle ilgili ne gibi önlemler alınacağına dair yanıt istedi.

Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın sebebinin belirleneceğini söyledi. - JOHANNESBURG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Pretoria, Güney Afrika, 3. Sayfa
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