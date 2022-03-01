Güney Afrika'daki Ukraynalılar "savaşa hayır" eylemi düzenledi - Son Dakika
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Güney Afrika'daki Ukraynalılar "savaşa hayır" eylemi düzenledi

01.03.2022 22:06
Güney Afrika'daki Ukraynalılar "savaşa hayır" eylemi düzenledi

Güney Afrika'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, başkent Pretorya'da "savaşa hayır" eylemi düzenledi.

Güney Afrika'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, başkent Pretorya'da "savaşa hayır" eylemi düzenledi.

Pretorya'daki Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eyleme, yaklaşık 50 Ukraynalı ile Güney Afrika vatandaşları katıldı.

Ukrayna bayrağı ile "Savaşı Durdurun" ve "Özgür Ukrayna" yazılı pankartlar taşıyan grup, Rusya'nın bir an önce ülkeden çekilmesini istedi.

Ukraynalı göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, Güney Afrika'nın, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'yı açıkça kınamasını ve bu ülkede yaşayan Ukraynalıların aile fertleri ve yakınlarına vize serbestisi tanınmasını talep etti.

Ukrayna vatandaşı Oksana Lissi, AA muhabirine, ülkelerine yönelik saldırıları kınayarak, Ukrayna halkının bu saldırılara karşı sonuna kadar direneceğini vurguladı.

Lissi, Rus güçlerinin Ukrayna'yı derhal terk etmesi gerektiğini belirterek, "Güney Afrika'da yaşayan Ukraynalılar olarak bugün burada Rus işgaline 'dur' demek için toplandık." dedi.

Anastasia isimli bir gösterici de, Ukraynalı vatandaşlar olarak Türk halkının ülkelerine olan desteklerinden müteşekkir olduklarını ifade ederek, "Uluslararası toplumu daha güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Güney Afrika'daki Ukraynalılar savaşa hayır eylemi düzenledi
Güney Afrika'daki Ukraynalılar savaşa hayır eylemi düzenledi
Güney Afrika'daki Ukraynalılar savaşa hayır eylemi düzenledi

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Güney Afrika, Pretoria, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'daki Ukraynalılar 'savaşa hayır' eylemi düzenledi - Son Dakika


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