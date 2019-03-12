Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'dan ABD Yaptırımlarına Karşı Zimbabve'ye Destek

Güney Afrika'dan ABD Yaptırımlarına Karşı Zimbabve'ye Destek

1 saat önce

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ekonomik kriz ve yaptırımlarla mücadele eden Zimbabve'ye destek vereceklerini bildirdi.

Güney Afrika'dan ABD Yaptırımlarına Karşı Zimbabve'ye Destek, System.String[]
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ekonomik kriz ve yaptırımlarla mücadele eden Zimbabve'ye destek vereceklerini bildirdi.

Zimbabve'yi ziyaret eden Ramaphosa, başkent Harara'da, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir araya geldi.

Ramaphosa, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bu ülkeye ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, "Zimbabve'ye uygulanan yaptırımlar haksız ve gayrimeşrudur." dedi.

Uluslararası camiaya da çağrı yapan Ramaphosa, Zimbabve'nin ekonomik krizden kurtulması için destek istedi.

Ramaphosa, "Güney Afrika, ekonomik krizle mücadele eden Zimbabve'ye destek vermeye hazırdır." diye konuştu.

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa da "Güney Afrika, her zaman ABD yaptırımları ile zor durumda kalan Zimbabve'ye destek verdi ve bizim yanımızda durdu. Zimbabve ekonomi ve diğer alanlarda Güney Afrika ile ikili ilişkileri geliştirmeye açık." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret, yatırım, sağlık ve göçmen sorunu konularında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Ramaphosa'ya, Zimbabve ziyaretinde çok sayıda bakan, iş adamı ve bürokrat eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD dış politikasına "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Zimbabve'ye yaptırımları bir yıl uzatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Güncel
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