Güney Afrika'dan BM'de "Siyahların hayatı değerlidir" hareketine destek - Son Dakika

Güney Afrika'dan BM'de "Siyahların hayatı değerlidir" hareketine destek

BİRLEŞMİŞ Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "2020 yılı, 'Siyahların hayatı önemlidir' hareketi şemsiyesi altında ırkçılığın sınırlarını geri püskürten muazzam bir dalga olarak hatırlanacak.

Güney Afrika'dan BM'de

BİRLEŞMİŞ Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "2020 yılı, 'Siyahların hayatı önemlidir' hareketi şemsiyesi altında ırkçılığın sınırlarını geri püskürten muazzam bir dalga olarak hatırlanacak." dedi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'ne video mesaj gönderen Ramaphosa, zirvenin ilk gününde "Siyahların hayatı önemlidir" hareketinden bahseden ilk lider oldu.

Kurumsal ırkçılığın acısını çok iyi bilen bir ülke olarak Güney Afrika'nın ırkçılığa karşı hızlı adım atılması taleplerini desteklediğini belirten Ramaphosa, "2020 yılı, 'Siyahların hayatı değerlidir' hareketi şemsiyesi altında ırkçılığın sınırlarını geri püskürten muazzam bir dalga olarak hatırlanacak." diye konuştu.

Ramaphosa, Birleşmiş Milletlere ırkçılığın ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ve bir ay süren protestolar, "Siyahların hayatı önemlidir" hareketini başka bir boyuta taşımıştı.

Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Kurul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 05:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan BM'de 'Siyahların hayatı değerlidir' hareketine destek - Son Dakika

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