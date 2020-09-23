Güney Afrika'dan BMGK'de Afrika'ya daha fazla temsil çağrısı - Son Dakika

Güney Afrika'dan BMGK'de Afrika'ya daha fazla temsil çağrısı

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika ülkelerinin temsilini artırma çağrısı yaptı.

Güney Afrika'dan BMGK'de Afrika'ya daha fazla temsil çağrısı, System.String[]

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika ülkelerinin temsilini artırma çağrısı yaptı.

Ramaphosa, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle on-line olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti.

Afrika ülkelerinin BMGK'de daha fazla temsil edilmesini ve bunun hükümetler arası müzakerelerde acil olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Ramaphosa, "Yalnızca reformdan geçirilmiş ve kapsayıcı bir BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla dünyanın en uzun süreli çatışmalarını çözebiliriz." dedi.

Ramaphosa, Filistin ve Batı Sahra'daki yasa dışı işgale son verilmesi çağrısında bulunarak bölge halkına özerlik hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

BM'nin dünyanın her yerinde ön yargı ve hoşgörüsüzlüğü sona erdirmek için hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini belirten Ramaphosa, Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'den alıntı yaparak "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalet için bir tehdittir." diye konuştu.

Ramaphosa ayrıca Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 04:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan BMGK'de Afrika'ya daha fazla temsil çağrısı - Son Dakika

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