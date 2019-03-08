Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'dan İsrail'e Tepki

Güney Afrika'dan İsrail'e Tepki

1 saat önce

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşüreceklerini bildirdi.

Güney Afrika'dan İsrail'e Tepki, System.String[]
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşüreceklerini bildirdi.

Ramaphosa, meclisteki konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına ve iki devletli çözüm müzakerelerine destek vermemesine dikkati çekerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ile diplomatik ilişkilerini düşük seviyede tutmaya devam edecek ve bakanlar kurulunda alınan kararla bunu kesinleştireceğiz." dedi.

Cyril Ramaphosa, "Filistin devleti için açık desteğimizi gösteriyoruz ve bununla birlikte İsrail devletinin barış ve güven içinde komşularıyla yaşama hakkını savunuyoruz." diye konuştu.

Kararın ne zaman alınacağına dair bir açıklama yapmayan Ramaphosa, bakanlar kurulunda görüşecekleri bu kararla İsrail hükümetine yönelik baskı uygulamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e sert tepki göstermiş ve Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:43 Kaynak: AA

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