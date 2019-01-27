Güney Afrika'dan Maduro'ya Destek
11 dakika önce
Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi.
Güney Afrika
Cumhuriyeti, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi.
Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, yaptığı açıklamada, Maduro'nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti.
Matjila, anlaşmazlıklar ya da sorunların dış müdahaleler olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD
olmak üzere Kanada
, Kolombiya
, Peru, Ekvador, Paraguay
, Brezilya
, Şili
, Panama, Arjantin
, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika
, Türkiye
, Rusya
, Küba
, Çin
ve Bolivya
ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:50 Kaynak: AA
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