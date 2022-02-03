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Güney Afrika'dan Myanmar'a darbenin 1. yılında barış ve demokrasi çağrısı - Son Dakika

Güney Afrika'dan Myanmar'a darbenin 1. yılında barış ve demokrasi çağrısı

03.02.2022 18:28
Güney Afrika'dan Myanmar'a darbenin 1. yılında barış ve demokrasi çağrısı

Güney Afrika hükümeti, 1 yıldır askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da şiddetin sona ermesi, barışın, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika hükümeti, 1 yıldır askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da şiddetin sona ermesi, barışın, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı'ndan (DIRCO) yapılan açıklamada, 1 Şubat 2021'de gerçekleştirilen darbenin ardından gözaltına alınan siyasi liderlerin hala içeride olduğu hatırlatılarak, Myanmar'da normale dönüşün istenenden daha yavaş ilerlemesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın siyasi farklılıkların barışçıl ve kapsayıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığı ve Myanmar halkını demokrasi, barış, insan hakları ve hukukun üstünlüğü arayışlarında desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Güney Afrika, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan Myanmar'a darbenin 1. yılında barış ve demokrasi çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'dan Myanmar'a darbenin 1. yılında barış ve demokrasi çağrısı - Son Dakika
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