Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'dan yaptırımlara karşılaşan Zimbabve'ye destek
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Güney Afrika'dan yaptırımlara karşılaşan Zimbabve'ye destek

6 saat önce

Güney Afrika, insan hakları ihlalleri iddialarıyla Zimbabve'ye uygulanan yaptırımlara karşı bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Güney Afrika'dan yaptırımlara karşılaşan Zimbabve'ye destek, System.String[]

Güney Afrika, insan hakları ihlalleri iddialarıyla Zimbabve'ye uygulanan yaptırımlara karşı bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, mecliste yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına karşı Zimbabve'nin yanında olduğunu belirtti.

Pandor, "Güney Afrika'nın dış politikası insan haklarına saygıyı öncelemekte ve bu bizim ikili ilişkilerimize rehberlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne de mesaj gönderen Pandor, "Bu organ, tek taraflı devletlerin kararlarını değil, BM'nin küresel anlamda insan haklarını koruyan ve teşvik eden bir yapı olarak kalmalıdır." dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da mart ayında yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ve yaptırımlarla mücadele eden Zimbabve'ye destek vereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dış politikasına "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Zimbabve'ye yaptırımları bir yıl uzatmıştı.

Ekonomik kriz ve yaptırımlarla mücadele eden Zimbabve'de Uluslararası Para Fonunun verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 300 dolaylarında. BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre ise ülkede 5,5 milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda.

Avrupa Birliği, Güney Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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