Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada - Son Dakika Dünya

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı.

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kamerada, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Güney Afrika'nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske imtihanı ülkede gündem oldu. Ramaphosa, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti. Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı. Dakikalarca maske takmak için uğraşan Ramaphosa'ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Güney Afrika'da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.


Güney Afrika, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:43 Kaynak: DHA

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