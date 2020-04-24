Güney Afrika Devlet Başkanından yardım kuruluşlarına ramazanda destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlara ramazan boyunca zekat ve fitre gibi yardımlarla destek olunması çağrısı yaptı.

Ramaphosa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir sürü insanın açlıkla yüz yüze kaldığı bu zamanda ramazan boyunca yapılan zekat ve fitre gibi yardımları onlara ulaştıran kurum ve kuruluşlara en çok şimdi ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Salgının üstesinden gelmek için halkı diğer insanların sağlığını düşünmeye ve kurallara uymaya çağıran Ramaphosa, "Kutlu bir ay olan ramazanın tüm Müslüman kardeşlerimiz için iyi geçmesini diliyorum." temennisini aktardı.

Ramazanın, insanlık için dayanışma ve fedakarlık ayı olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "Bu sene ramazan maalesef geçen yıllardaki gibi olmayacak. Kovid-19 yüzünden insanların camide namaz kılma, umre programı yapma ve aile ya da arkadaşlarını ziyaret etme gibi ramazan ritüelleri maalesef artık mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Ulema Meclisinin kararıyla ramazan yarın başlayacak.