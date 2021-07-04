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Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor

04.07.2021 20:56
Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.

Polis Bakanlığı Sözcüsü Lirandzu Themba tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz itibarıyla ülke genelindeki 108 aşı merkezinde 180 bin emniyet görevlisine yönelik Kovid-19 aşılama çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Themba, salgının başından beri ülkede en az 35 bin emniyet görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve en az 670 emniyet görevlisinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ülkede bugün, salgının başından beri en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Kovid-19'un "delta" varyantına rastlanan Güney Afrika'da bugün salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 26 bin 485 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 46 bin 311'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 61 bin 507'ye ulaştı.

Güney Afrika hükümeti, artan vakalardan dolayı 24 Haziran'da Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmişti.

Güney Afrika, Afrika, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika


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