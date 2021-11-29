Güney Afrika güzeli, protestolara rağmen İsrail'deki güzellik yarışmasına katılacak - Son Dakika

Güney Afrika 2021 güzeli seçilen Lalela Mswane'nin, Güney Afrikalıların boykot çağrılarına rağmen, 16 Aralık'ta düzenlenecek 70. Kainat Güzellik Yarışması'na katılmak üzere İsrail'e gittiği bildirildi.

Güney Afrika güzeli Mswane, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmaya katılmak üzere İsrail'in Eliat kentine ulaştığını belirtti.

Paylaşımda, "2021 Kainat güzellik yarışması ilk günü harikaydı. Yarışmacı arkadaşlarımla tanıştım ve bu kadınlar kesinlikle olağanüstü. Gelecek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullanıldı.

Mswane'nin, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik "apartheid" uygulamalarını protesto amacıyla yarışmayı boykot edeceği öne sürülmüştü.

Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinin 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de ülkesini temsil edeceği bildirilmişti.

Bu karar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Tepkiler üzerine Güney Afrika hükümeti 14 Kasım'da güzellik yarışması organizasyonundan desteğini çektiğini açıklamıştı.

İsrail, yarışmacılar için seyahat muafiyeti getirdi

İsrail, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 26 Kasım'da yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında 14 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yarışmacılara her 48 saatte bir PCR testi olmak ve diğer önleyici tedbirlere uymak şartıyla seyahat muafiyeti verildiğini belirtti.

Endonezya, Malezya, Laos ve Barbados, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarını gerekçe göstererek, İsrail'deki yarışmaya katılmama kararı almıştı.