Güney Afrika güzelinin İsrail'deki yarışmaya katılma kararı tepki çekti - Son Dakika

2021 Güney Afrika güzeli seçilen Lalela Mswane'nin aralık ayında İsrail'de yapılacak kainat güzellik yarışmasına katılacağının açıklanması ülke kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Mswane'nin, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik "apartheid" uygulamalarını protesto etmek amacıyla, 16 Aralık'ta İsrail'de düzenlenecek yarışmayı boykot edeceği iddia edilmişti.

Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinden yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de ülkesini temsil edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Biz siyasi bir örgüt değiliz, kainat güzeli yarışması da politikadan ilham alan bir etkinlik değil." ifadesi kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda Güney Afrikalı, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Yapılan paylaşımlarda çoğunlukla, apartheid rejiminin acılarını derinden yaşamış Güney Afrika halkının Filistinlilere olan desteği vurgulanarak, Mswane'ye yarışmayı boykot etmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Dayanışma İttifakı'ndan (PSA) yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli kadınlara karşı uyguladığı baskı ve zulüm hatırlatılarak, kararın hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Açıklamada Güney Afrika'nın apartheid devleti olarak nitelendirilen İsrail'de düzenlenecek yarışmada temsil edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

PSA Gençlik Ligi Genel Sekreteri Noor Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok Güney Afrikalı kadının Mswane'nin yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.

Ahmad, "Mswane, kendisinden bir taç için ahlakından taviz vermemesini isteyen kadınlara kulak vermeli ve Filistin halkıyla, daha doğrusu Filistin kadınlarıyla dayanışma içinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı bir kadın olarak durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Ahmad, "Mswane'nin yarışmayı boykot etmemesi durumunda, beni ve kendini apartheid karşıtı mücadeleye adamış Güney Afrika kadınını temsil etmediğini düşüneceğim." diye konuştu.