Son Dakika Haberleri: Güney Afrika Hava Yolları maaşları bile ödeyemeyecek durumda
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Güney Afrika Hava Yolları maaşları bile ödeyemeyecek durumda

6 saat önce

Grev ve mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Güney Afrika Hava Yolları (SAA), ay sonunda çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyebilir.

Güney Afrika Hava Yolları maaşları bile ödeyemeyecek durumda, System.String[]

Grev ve mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Güney Afrika Hava Yolları (SAA), ay sonunda çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyebilir.

Güney Afrika'dan SABC kanalının haberine göre, SAA Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kingston, 7 gündür süren grevin, hava yollarına günlük 50 milyon rand (3,4 milyon dolar) maliyeti olduğunu açıkladı.

Kingston, "SAA, ay sonunda maaşları ödeyecek yeterli paraya sahip olmayabilir. Şu anda bankada kimseye ödeme yapacak para yok." diyerek, hazineden destek alabilmek için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Kingston, greve giden sendikaların ve paydaşların, hava yolu şirketinin batmasını hızlandırmak dışında hiçbir şey yapmadığını artık anlaması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 900 kişinin işten çıkartılması planlanıyor

Çalışanların bağlı bulunduğu iki sendikanın grevde olduğu şirket, şu anda iç ve dış seferlere bazı noktalarda devam ediyor.

Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi SAA'nın, mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Ağır borç yükü altında olduğu ve 2011'den bu yana hiç kar etmediği ifade edilen şirketin, bu nedenle sendikalarla maaş artışlarına ilişkin anlaşmaya da varamadığı kaydediliyor.

Güney Afrika, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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