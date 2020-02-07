Güney Afrika heyeti Bursa'da - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güney Afrika heyeti Bursa'da - Son Dakika Ekonomi

Güney Afrika heyeti Bursa'da

7 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Ekonomi, Küçük İşletme Geliştirme, Turizm ve Çevre İşleri Bakanı Makalo Petrus Mohale'yi ağırladı.

Güney Afrika heyeti Bursa'da, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyaleti Ekonomi, Küçük İşletme Geliştirme, Turizm ve Çevre İşleri Bakanı Makalo Petrus Mohale'yi ağırladı. Mohale, "BTSO'nun teknoloji ve inovasyon odaklı yatırımlarını kendi ülkemizde de uygulamayı hedefliyoruz" dedi.


BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu ve Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak, Bakan Makalo Petrus Mohale ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Murat Bayizit, ziyarette Bursa ekonomisi ve BTSO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.


Türkiye ihracatının yüzde 10'unu tek başına karşılayan Bursa'nın ülkenin dış ticaret, üretim ve istihdam kimliğine ayrı bir güç kattığını ifade eden Murat Bayizit, "Bursa makine, otomotiv, tekstil, kimya başta olmak üzere stratejik sektörlerde de üretim yeteneğini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Ülkemizin dış ticaret açığındaki makasın daha da daralması için şehrimiz önemli rol üstleniyor. 130 yıllık geçmişe sahip odamız da şehrimizin yeni nesil sanayi dönüşümüne liderlik eden projelere imza atıyor" diye konuştu.


Bursa'dan Güney Afrika'ya 20 milyon dolara yakın ihracat yapıldığını ifade eden Bayizit, 150'ye yakın Bursalı firmanın da Güney Afrika ile ticaret yaptığını da sözlerine ekledi.


Bakan Mohale, ülkesindeki teknoloji ve inovasyon odaklı projeleri artırmak adına Bursa'da bir inceleme gezisinde bulunduklarını söyledi. Bursa'nın Türkiye'nin en önemli ileri teknoloji ve inovasyon odaklı üretim merkezlerinden birisi olduğu için bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mohale, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü teknoloji odaklı projelerinden etkilendiğini ifade etti. Mohale, BTSO'nun yürüttüğü projelerin ülkesinde de uygulanması için teşebbüste bulunacağını ifade etti. Mohale, "Bizler Bursa ile yeni iş irliği ağları kurmak istiyoruz. BTSO'nun yenilikçilik ve teknoloji odaklı yatırımları hakkında bilgiler aldık. Bizler de kendi ülkemizde bu tarz yatırımların yapılması adına adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Güney Afrika, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye kararı verildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt Açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika heyeti Bursa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]