Güney Afrika hükümeti, İsrail'deki güzellik yarışmasında temsil edilmek istemiyor - Son Dakika

Güney Afrika hükümeti, 16 Aralık'ta İsrail'de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda Güney Afrika'nın temsil edilmesini desteklemediklerini açıkladı.

Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika güzellik yarışması organizasyonuyla 2021 Güney Afrika güzeli Lalela Mswane'nin İsrail'deki yarışmaya gönderilmesi kararına ilişkin görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmeler sırasında, organizatörlerinin yarışmadan çekilmek konusunda uzlaşmaya yanaşmaması üzerine hükümetin, organizasyondan desteğini çektiği bildirildi.

İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği vahşetin en iyi şekilde belgelenmiş olduğu hatırlatıldığı açıklamada, Güney Afrika halkının meşru temsilcisi olan hükümetin, "vicdanen" kendini böyle bir konuyla ilişkilendirmek istemediği ifade edildi.

Açıklamada, yarışmadan çekilmenin Mswane'nin kariyerinde olumsuz etkiler bırakabileceği ancak çekilmeyi gerektiren nedenlerin bireysel çıkarlardan çok daha ağır bastığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Mswane'nin lehine sağduyu çağrısında bulunuldu.

Mswane'nin, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik "apartheid" uygulamalarını protesto amacıyla yarışmayı boykot edeceği iddia edilmişti.

Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinden 10 Kasım'da yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de ülkesini temsil edeceği bildirilmişti.

Bu karar, hafta başından beri Güney Afrika kamuoyunda geniş tepkilere neden olmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası arenada Filistin'in daimi destekçileri arasında yer alıyor.