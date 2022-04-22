Güney Afrika ile Botsvana ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika
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Güney Afrika ile Botsvana ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor

22.04.2022 17:25
Güney Afrika ile Botsvana ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor

Bölgelerinin en istikrarlı ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana, iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi kararı aldı.

Bölgelerinin en istikrarlı ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana, iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi kararı aldı.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkesinin Güney Afrika ile İki Uluslu Komisyon (BNC) genel kurul toplantısına katılmak üzere, Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulundu. Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenen toplantıda ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, burada yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerini kıtayı yeni bir ilerleme, refah ve kendine güven yörüngesine sokmaya davet etti. Ramaphosa, "Bu komisyon toplantısı, altyapı geliştirme, enerji üretimi, madencilik, savunma, sağlık, ulaşım, göç, bilgi ve iletişim teknolojileri dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi daha da derinleştirmek için bir fırsat." dedi.

Botsvana Devlet Başkanı Masisi ise her iki ülkenin güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının suç artışıyla mücadelede birlikte çalışması gerektiğini söyledi.??????? Masisi, bu iş birliğinin, özellikle Güney Afrika ve Botsvana uyruklu kişiler tarafından işlenen uluslararası organize suçlarla ilgili olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika ile Botsvana ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika


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