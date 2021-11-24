Güney Afrika ile Kenya, Sudan ve Etiyopya'da diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Kenya, Sudan ve Etiyopya'da yaşanan olaylara ilişkin taraflara barışçıl diyalog çağrısı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkeye resmi ziyarette bulunan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile Pretorya'da görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde, aralarında Sudan ve Etiyopya'nın da bulunduğu bazı Afrika ülkelerindeki güvenlik meseleleri de masaya yatırıldı.

Ramaphosa, görüşme sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, Kenya lideriyle birlikte "kıtada silahların susturulması için çok daha fazlasının yapılması gerektiği" sonucuna vardıklarını aktardı.

Sudan'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Ramaphosa, "Anayasaya aykırı herhangi bir hükümet değişikliğini şiddetle kınıyor ve tüm tarafları ülkenin anayasal düzenini yeniden kurmak için yapıcı, iyi niyetli ve barışçıl diyaloga girmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Etiyopya'daki savaşan taraflar arasında diyalog için hala bir alan olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ramaphosa, Etiyopya'da "acil, süresiz, müzakere edilmiş bir ateşkes" ve "kapsayıcı bir siyasi diyalog" taahhüdüne acilen ihtiyaç duyulduğu konusunda, Güney Afrika ile Kenya'nın aynı görüşü paylaştıklarını ifade etti.