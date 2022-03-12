'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz' - Son Dakika
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'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz'

12.03.2022 11:17
'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz'

ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

ANTALYA Diplomasi Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Ebubekir Salim, "Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 500 kişi katılıyor. ADF'de Afrika ülkeleri de üst düzeyde temsil ediliyor. Katılımcılar arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor, ADF'de dışişleri bakanları düzeyinde ticari ve siyasi görüşmeler yapıyor.

ADF'nin bu yıl Güney Afrika ile Türkiye ilişkileri açısından da önemli olduğunu söyleyen DEİK Türkiye- Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Salim, "Antalya Diplomasi Forumu yavaş yavaş kabul gören platform haline geliyor. Bunu dün ve bugünkü katılımcı sayısından, katılımcıların düzeyinden görebiliyoruz. ADF, umarım diplomasi sürecimizde yeni bir başlangıç olur. DEİK olarak biz ilişkilerin gelişmesini ve ticaretin gelişmesini paralel bir süreç olarak görüyoruz. Bu da bu platformda gerçekleşmesini beklediğimiz şeylerden birisi" dedi.Güney Afrika Dışişleri Bakanı'nın çok uzun zaman sonra Türkiye'ye geldiğini belirten Salim, "Bugün yapılması beklenen ilk görüşme, bekleyen sorunların çözümlerinde ve bundan sonra atılacak adımların başlangıcı olarak çok önemli görüyoruz. ADF'yi bu ilişkiler anlamında bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Güney Afrika kültürünü incelediğimiz zaman sorunlarını konuşarak çözen bir ülke. Belirlenen konuların konuşularak, müzakere edilerek ve sorunların bir noktaya taşınarak çözülmesi beklenen bir ülke. Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinde çok pozitif yönlü mevzular olsa da çözülmesi gereken mevzular da var. Bunların tek yönü bu konuşma ortamının oluşması, konuşulması ve çözülmesi" diye konuştu.Afrika ülkelerinin Afrika Serbest Ticaret Antlaşması ile beraber ticari olarak yeni sürece girdiğini söyleyen Salim, "Dışişleri bakanları görüşmesinden bizlerin beklentisi, bu konuşma sürecinin bir metadolojiye oturması. Dışişleri bakanlarının kendi gündemleriyle diplomasiyle alakalı konuşacakları bir sürü konu vardır. Güney Afrika ile yeni bir ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz. Afrika ülkeleri kendi iç üretimlerini ve içlerindeki ticareti artırmak istiyor. Güney Afrika burada baş aktör rolünde ve Türkiye'deki bu bilgi ve tecrübeyi Güney Afrika'ya taşıyıp Afrika'daki bu antlaşmadan maksimum fayda elde etmek istiyor. Biz bu görüşmenin Güney Afrika'nın bu stratejisinde bir başlangıç olmasını ve bundan sonra ticaret bakanları düzeyindeki yapılacak görüşmelerde de bu sürecin ete, kemiğe bürünmesini ve güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs sürecinde siyasi ve ticari seyahatlerin çok azaldığını söyleyen Salim, "Bu programdan sonra cumhurbaşkanları seviyesinde yeni bir buluşma, bunun ötesinde bizlerin organizasyonuyla gerçekleşecek ticari ziyaretler olmasını istiyoruz. Ticarette siyaset gibi ziyaret etmeden, konuşmadan, tanışmadan yatırım ve ticaret yapılmıyor. Bu görüşmeler sonrasında 2022 ve 2023 yılının hem ticari hem siyasi çok sık ziyaretlerle yeni bir adımın başlamasını ümit ediyoruz" diye konuştu.


'Güney Afrika ile yeni ticaret sürecinin başlamasını bekliyoruz'
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Antalya Diplomasi Forumu, Güney Afrika, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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