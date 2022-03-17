Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı - Son Dakika
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Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı

17.03.2022 22:01
Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinin İlerici İşadamları Forumuyla (PBF) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları tanıtıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinin İlerici İşadamları Forumuyla (PBF) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları tanıtıldı.

Pretorya'daki Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe, Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (SACCI) Başkanı Mtho Xulu, İlerici İşadamları Forumu (PBF) Başkanı Sipho Mbele, Johannesburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shawn Theunissen ile Güney Afrika iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Afrika'nın en zengin ekonomilerinden biri olan Güney Afrika'dan Türkiye'ye yatırım çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kandaş, Türkiye ile Güney Afrika arasında 2 milyar doları bulan ticaret hacmine dikkati çekerek, Kovid-19 salgınının sona ermesiyle Türk ve Güney Afrikalı iş insanlarını bir araya getirerek, bu rakamı daha da yukarı çekmek için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

PBF Başkanı Mbole de Türkiye'yi önemli bir ticaret partneri olarak gördüklerini, bu etkinlik sayesinde bir yandan Türk piyasasını ve ürünlerini daha yakından tanıma olanağı bulduklarını belirtti.

Mobele, Güney Afrika'nın da güçlü finans sistemi ve sağlam ekonomik altyapısıyla Türk iş insanlarına önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, Türk iş insanlarını Güney Afrikalı potansiyel yerel ortaklarıyla tanıştırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Johannesburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Theunissen ise ikili ticarette karşılıklı dengenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'yi Güney Afrikalı yatırımcılara tanıtmanın yanında, Güney Afrika firmalarını da Türkiye'ye tanıtmak istediklerini aktardı.

Theunissen, Güney Afrika'nın Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortağı olduğuna değinerek, gelecekte bu ortaklığı daha da güçlendirmek için karşılıklı olarak ekonomik katılımın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı
Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı
Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı

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Güney Afrika, Pretoria, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika iş dünyasına Türkiye ile ticaret fırsatları tanıtıldı - Son Dakika


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