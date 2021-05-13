Güney Afrika Kovid-19 aşılama çalışmalarında ikinci aşamaya geçiyor - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek hafta Kovid-19 aşılamalarında ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor.

Ulusal basın kuruluşu News24'ün haberine göre, sağlık çalışanlarını kapsayan birinci aşama, 14 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Pazartesi gününden itibaren 65 yaş üstü kişiler ile yüksek riskli meslek kollarında çalışanların aşılama çalışmalarına başlanacak.

Hükümet, ikinci safhada, 6 aylık zaman diliminde 16 milyon 600 bin kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Ayrıca aşı çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için 24 Mayıs'a kadar 11 toplu aşılama merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgının başından beri 1 milyon 602 bin 31 vaka kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, vefat edenlerin sayısı 54 bin 968'e yükseldi.