Üye Girişi
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti - Son Dakika

Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

01.02.2022 17:20
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren Kovid-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği aktarıldı.

Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan Kovid-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği belirtildi.

Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi Kovid-19'a yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini geçti.

YORUMLAR
500

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:26:48. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement