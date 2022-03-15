Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı - Son Dakika
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Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı

15.03.2022 18:02
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı

Güney Afrika Cumhuriyeti, son aylarda düşük seyreden vaka ve vefat sayılarına rağmen, Kovid-19'a ilişkin ulusal afet durumunu bir ay uzatma kararı aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, son aylarda düşük seyreden vaka ve vefat sayılarına rağmen, Kovid-19'a ilişkin ulusal afet durumunu bir ay uzatma kararı aldı.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini Zuma, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin ulusal afet durumunun 15 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, geçen ay yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, salgının yeni bir aşamaya girmesinden dolayı ulusal afet durumunu rafa kaldırmayı planladıklarını söylemişti.

-Karar mahkemeye taşınacak

Öte yandan, Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşu Afri-Forum, hükümetin bu uzatma kararını kınadıklarını ve mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklamada, hükümetin ulusal afet durumunu, bu sayede elde edilen bazı yetkilerden vazgeçmemek adına uzattığı iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde 671 yeni vaka kaydedilirken vefat eden olmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı - Son Dakika


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