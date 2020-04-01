Güney Afrika lideri son yolculuğuna arabası ile uğurlandı - Son Dakika

Güney Afrika lideri Tshekede Pitso, vefatının ardından son yolculuğuna arabası ile defnedilerek uğurlandı.

Güney Afrika liderlerinde Tshekede Pitso, hayatını kaybetmesinin ardından çok sevdiği arabası ile defnedildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Pitso'nun arabasıyla defnedilmesinin son isteği olduğu dile getirilirken, onu onurlandırmak için son isteği olan bu defin işlemini gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Pitso, 72 yaşında hayata gözlerini yumarken, en sevdiği arabası ve beyaz takım elbisesi ile defnedildi. Cenaze Direktörü, tarafından yapılan açıklamada Pitso ve arabasının 8 metre derinliğe gömüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Birleşik Demokratik Hareket üyesi olan bir politikacı cenaze töreni hakkında tuhaf olduğu açıklamasında bulundu.

(Abid Mazhar/İHA)