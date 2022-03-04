Güney Afrika, Mozambik'teki barış gücünün görev süresini uzattı - Son Dakika
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Güney Afrika, Mozambik'teki barış gücünün görev süresini uzattı

04.03.2022 22:13
Güney Afrika, Mozambik'teki barış gücünün görev süresini uzattı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış misyonu kapsamında Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadele etmek için Mozambik'te konuşlandırılan birliklerin görev süresini uzattı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış misyonu kapsamında Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadele etmek için Mozambik'te konuşlandırılan birliklerin görev süresini uzattı.

News 24'ün haberine göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ulusal Meclis Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'ya gönderdiği mektupta, SADC barış misyonu dahilinde Mozambik'te bulunan Güney Afrika birliklerinin görev süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Daha önce 11-12 Ocak'ta SADC Liderler Zirvesi'nde Güney Afrikalı liderler, Mozambik'teki SADC misyonunun görev süresinin sınırsız uzatılması kararı almıştı.

Mozambik'te halihazırda 1495 askeri bulunduran Güney Afrika, SADC'nin Mozambik'teki barış misyonuna en fazla sayıda asker gönderen ülke olma özelliği taşıyor.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna örgütünün 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırılarında şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Misyon dışında Ruanda da bölgedeki terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.

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Kaynak: AA

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