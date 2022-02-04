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Güney Afrika, mRNA Kovid-19 aşısı üretmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Güney Afrika, mRNA Kovid-19 aşısı üretmeye hazırlanıyor

04.02.2022 21:14
Güney Afrika, mRNA Kovid-19 aşısı üretmeye hazırlanıyor

Güney Afrikalı biyoteknoloji firması Afrigen, Moderna aşısını baz alan mRNA aşılarının üretimine hazırlanıyor.

Güney Afrikalı biyoteknoloji firması Afrigen, Moderna aşısını baz alan mRNA aşılarının üretimine hazırlanıyor.

Cape Town merkezli Afrigen firmasından yapılan açıklamada, Moderna aşılarının halka açık dizilim bilgileri kullanılarak üretilecek aşıların klinik denemelerine kasımda başlanmasının planlandığı belirtildi.

Afrigen markası altında üretilmesi planlanan aşılar, sağlık otoritelerinden kullanım onayı alması durumunda, üretimi Afrika kıtasında üretilen ilk mRNA aşıları olacak.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Aşı Araştırmaları Girişimi koordinatörü Martin Friede, yaptığı açıklamada, aşıların onay almasının 12 ay ile 36 ay arasında sürebileceğini söyledi.

Afrika, halihazırda dünyada en düşük aşılama oranlarına sahip kıta olma özelliği taşıyor.

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Moderna, Afrika, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, mRNA Kovid-19 aşısı üretmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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