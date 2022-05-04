Güney Afrika'nın ana muhalefet lideri Steenhuisen, Ukrayna'da temaslarda bulunuyor - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) lideri John Steenhuisen, Ukrayna'da temaslarda bulunuyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan Steenhuisen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 gün sürecek ziyaret kapsamında ülkenin farklı bölgelerini gezerek, hükümet görevlileri, iş insanları ve yerel halkla bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Bu ziyareti gerçekleştirmekteki amacının Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da neler olup bittiğini yerinde görmek olduğunu söyleyen Steenhuisen, aynı zamanda savaşın başından beri Ukrayna'yı ziyaret eden ilk Afrikalı politikacı oldu.

Öte yandan, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) iletişim başkanı Sifiso Mtsweni, yaptığı açıklamada, Steenhuisen'in bu ziyaretinin Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsızlık tutumuyla bağdaşmadığını belirtti.

Mtsweni, ziyaretin medyanın ilgisini çekmek için düzenlenmiş bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, DA'yı iki yüzlü davranmakla suçladı.