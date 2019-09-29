Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'nın "Apartheid" karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti
Son Dakika Güncel Haber

Güney Afrika'nın "Apartheid" karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti

16 dakika önce

Güney Afrikalı Müslümanların ilk liderlerinden İmam Abdullah Harun'un eşi Galiema Harun, 93 yaşında vefat etti.

Güney Afrika'nın

Güney Afrikalı Müslümanların ilk liderlerinden İmam Abdullah Harun'un eşi Galiema Harun, 93 yaşında vefat etti.

Güney Afrika Müslüman Örgütü Awqafsa'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İmam Harun'un eşi Galiema Harun'un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Sabah vefat ettiği açıklanan Harun'un cenazesinin, 1969'da İmam Harun'un defnedildiği Mowbray Müslüman Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

Güney Afrika'da Apartheid rejimine karşı mücadele eden İmam Harun'un kabri, bu ay bölgesel miras olarak kabul edilmişti.

İmam Harun, 1969 yılında Apartheid rejimine karşı verdiği mücadele nedeniyle işkence altında hayatını kaybetmişti.

Abdullah Harun, Güney Afrika, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı
Husilerden, Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 22:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'nın "Apartheid" karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]