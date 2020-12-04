Güney Afrika'nın Dakar Büyükelçisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçisi Lenin Shope, konutunda ölü bulundu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Shope'nin şoförü büyükelçiyi konutunda ölü buldu.
İlk incelemelerde evde ya da cesette saldırı izine rastlanmazken, Shope'nin doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Shope mayıs ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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