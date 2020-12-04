Güney Afrika'nın Dakar Büyükelçisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

İlk incelemelerde evde ya da cesette saldırı izine rastlanmazken, Shope'nin doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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