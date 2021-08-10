Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un belediye başkanlığına Matongo seçildi - Son Dakika

Tek aday olan Matongo, belediye yönetmeliğine göre oylama yapılmadan Belediye Başkanı ilan edildi.

Güney Afrika 'nın en büyük kenti ve finans merkezi Johannesburg 'un belediye başkanlığına Jolidee Matongo seçildi.

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