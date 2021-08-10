Güney Afrika'nın hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın duruşması 9 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hapiste olan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma hakkındaki yolsuzluk davasının duruşmasının 9 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Pietermaritzburg'daki KwaZulu-Natal Yüksek Mahkemesi, geçen hafta hastaneye kaldırılan Zuma'nın sağlık durumunun mahkemeye çıkmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için duruşmanın 9 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

Yargıç Piet Koen, doktorlarının 20 Ağustos'a kadar Zuma'nın mahkemeye çıkmaya uygun olup olmadığına dair kanıt sunmaları gerektiğini belirtti.

Zuma'nın avukatı Dali Mpofu, ertelemenin taraflarla anlaşarak gerçekleştirildiğini, tıbbi raporun bir hafta içinde hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, olayların ülke ekonomisine maliyetinin, yaklaşık 50 milyar rand (yaklaşık 28,8 milyar lira) olduğu belirtilmişti.